Aprovat el crèdit extraordinari de 28,2 milions per habitatges públics

Actualitzada 12/07/2023 a les 20:05

El Consell General ha aprovat aquesta tarda un crèdit extraordinari de 28,2 milions d’euros que es destinaran a la compra i rehabilitació d’habitatges a preu assequible. La proposta de la ministra Conxita Marsol ha rebut l’aval de tots els grups parlamentaris, si bé no ha estat exempt de les crítiques de l’oposició, especialment de Concòrdia i el PS, que han retret la falta de planificació de l’executiu i han demanat més previsió. Marsol ha explicat que el crèdit, juntament amb la partida ja utilitzada la legislatura passada per la compra i el lloguer de 9 edificis amb el mateix propòsit, serviran per posar al mercat prop de 300 pisos a preu assequible, dels quals espera que un centenar siguin ja una realitat el primer semestre de l’any vinent.D’altra banda, el Consell General ha desestimat els escrits d'oposició del grup parlamentari socialdemòcrata i de Concòrdia a la renovació de la reserva referida a l’article 30.2 del Conveni d'Istambul sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica i que fa referència a l’obligació de l’Estat d’indemnitzar les víctimes en cas que ni l’agressor ni els altres mecanismes previstos ho puguin fer. L’oposició a la renovació s’ha desestimat amb 9 vots a favor i 19 en contra. El Govern i els grups de la majoria s’han compromès a treballar en una llei que reguli com s’han d’articular aquestes indemnitzacions per tal d’aixecar la reserva del conveni d’Istambul més endavant. De moment, però, Andorra manté el seu posicionament i ratificarà la reserva, que es revisa cada 5 anys. La consellera socialdemòcrata Judith Salazar ha retret a Govern i a la majoria allargar el treball i ha afirmat que si "tots ens posem a treballar" es poden fer les modificacions legislatives escaients abans de l’agost de l’any vinent, quan caduca la reserva en qüestió.