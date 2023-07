Absolta la dona denunciada per apropiar-se del remolc d'un extreballador

Actualitzada 12/07/2023 a les 14:08

El Tribunal de Corts ha absolt aquest matí una dona que va ser denunciada el 2019 per apropiar-se del remolc d’un extreballador. Els fets es remunten al 2013, quan l'acusada va fer fora de l’empresa el treballador en qüestió, que també tenia accions. L’home guardava en un magatzem de l’empresa un remolc que, segons va indicar al judici celebrat el 8 de juny, utilitzava quan marxava de vacances i la dona no li volia retornar. Aquell 2013 va fer una primera reclamació per recuperar-lo, però no li van lliurar i no va ser fins el 2019 que no va presentar una denúncia davant la policia. Finalment, l’acusada li va retornar el vehicle.El Ministeri Fiscal demanava que la dona abonés a la víctima uns 300 euros perquè li va retornar el remolc sense matrícula i com a indemnització pels anys en que l'home no va poder gaudir del remolc, i considerava acreditat que la processada va cometre un delicte major d'apropiació indeguda. Per la seva banda, l’acusada i la seva defensa van assegurar que ella mai es va apropiar de res i que va mantenir el remolc en dipòsit fins que se n'acredités qui era el propietari. Finalment, el Tribunal de Corts l’ha donat la raó i ha quedat absolta.