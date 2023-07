Retiren del mercat unes galetes de xocolata que contenien burundanga

Actualitzada 11/07/2023 a les 06:28

El ministeri de Salut va emetre ahir una alerta sanitària per la comercialització d’unes galetes sense gluten contaminades amb burgundanga. En efecte, les autoritats espanyoles fa uns dies que van retirar del mercat aquest lot de galetes amb trossets de xocolata de la marca Gerblé per la presència d’escopolamina, coneguda popularment com a burundanga, i traces del medicament atropina. El producte són galetes sense gluten, fabricades a l’estat francès i distribuïdes a Andorra, Espanya i França.Salut va alertar divendres els establiments del país de la contaminació de les galetes i es van retirar de la venda unitats del lot afectat amb burundanga en dos comerços del Principat. Així mateix, es va activar el protocol per fer la traçabilitat dels productes venuts i informar els clients d’aquesta incidència. Salut recomana als compradors dels lots que “s’abstinguin de consumir-les i les retornin al lloc de compra”.