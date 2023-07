Marsol vol convocar al novembre o desembre les obres dels pisos socials

Actualitzada 11/07/2023 a les 18:37

El Govern vol agilitzar al màxim el procés de rehabilitació dels edificis que acolliran pisos a preu assequible. Per aquesta raó, ha signat aquesta tarda un conveni amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra (COAA) que ha permès adjudicar cadascun dels projectes a un arquitecte diferent, amb la qual cosa es pot guanyar un parell de mesos amb relació a si s'hagués seguit la via habitual d'adjudicació directa. D'aquesta manera, es preveu que al novembre o desembre es podrien convocar ja els concursos per a l'adjudicació de les obres.



Ho han explicat aquesta tarda la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, i la degana del COAA, Sònia Palau després de firma de l'acord entre totes dues parts. Es tracta, segons ha manifestat Marsol d'un sistema "que no s'ha utilitzat mai o gairebé mai", però que permetrà més rapidesa a l'hora d'adjudicar els treballs per reformar els diferents edificis que ha adquirit el Govern per disposar d'un parc públic d'habitatge a preu assequible. Per la seva banda, Palau ha indicat que s'ha fet un procés d'insaculació (sorteig) entre els 30 professionals que s'han presentat per prendre part en el procés, que ha estat obert fins i tot als titulats sense experiència.El Govern va firmar divendres passat la primera compra per constituir el parc d'habitatges públic, la de l'edifici situat al carrer Roureda de Sansa d'Andorra la Vella per 1,8 milions d'euros, i dijous vinent signarà un altre, en aquest cas per adquirir l'Hotel Hermus per 3,1 milions d'euros, al centre d'Encamp, on s'habilitaran 24 pisos.