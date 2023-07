Les activitats de FEDA Cultura reuneixen a 2.000 alumnes

Actualitzada 11/07/2023 a les 17:09

Les activitats i visites organitzades per FEDA Cultura al MW Museu de l'Electricitat, al camí hidroelèctric d'Engolasters i a les escoles han acollit un total de 2.042 assistents durant el curs 2022/2023. Aquesta xifra suposa un increment de gairebé un 20% respecte al curs anterior.Les propostes escolars incorporen la sostenibilitat, com és exemple el taller més demanat, Pau Pampalluga 1, una nova versió adaptada a infants d'entre 5 i 7 anys del taller sobre estalvi energètic. També s'han abordat altres temes, com ara la història de l'electricitat a Andorra, els sistemes de producció d'electricitat, les energies renovables, els riscs elèctrics o la mobilitat sostenible.Als tallers han assistit 91 classes pertanyents a 22 centres educatius dels tres sistemes escolars.