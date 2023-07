La Xarxa d'Empreses Inclusives suma tres nous negocis

Actualitzada 11/07/2023 a les 15:47

La Xarxa d'Empreses Inclusives suma 38 negocis amb els tres que s'hi han sumat avui amb la signatura d'un conveni amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Idean, Andorra 2000 i Hyper Riu Runer (Epizen) són les noves incorporacions del projecte creat el 2016 com a via d'inclusió laboral per a persones amb discapacitat i gràcies al qual hi ha 39 treballadors en actiu, segons informa l'executiu.El programa té la finalitat "de facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i de garantir una igualtat d'oportunitats efectiva", destaca el Govern. Les empreses adherides a la xarxa tenen a la seva disposició serveis de suport a la inclusió laboral del Servei d'Ocupació i tenen un itinerari específic d'orientació laboral per a les persones que necessitin seguiment i suport.