Una constructora acomiada un obrer de 40 anys d’un dia a l’altre i per correu

Lluny de posar el punt final, el conflicte dels peruans i les il·legalitats comeses per les empreses que els contracten persisteix, i Ángel Javier Asunción, de 40 anys, ho ha viscut en primera persona. L’empresa constructora que el va contractar al Perú el va acomiadar diumenge al matí mitjançant un correu electrònic. Al missatge, l’empresa li notificava que el dia següent, és a dir, ahir, havia de presentar-se a l’oficina de l’alberg on residia a les deu del matí, on li entregarien la documentació i el passatge per tornar al seu país. No s’especificava el motiu de l’acomiadament, però segons

#2 A fet alguna cosa govern per aturar aquestes practiques? La resposta ja la sabem

(11/07/23 07:17)



#1 Lluins

(11/07/23 06:27)