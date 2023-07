L’executiu plantejarà a Brussel·les que els controls aleatoris es facin partint d’un escrit del sol·licitant

El Govern i la Unió Europea treballen per trobar un punt d’entesa pel que fa a la lliure circulació de persones. Des d’Andorra es vol mantenir el sistema actual de demanda d’antecedents penals per als nouvinguts, però des de Brussel·les es recorda que entre comunitaris aquest requisit no és possible. Amb la voluntat de trobar un punt en comú, l’executiu ha ideat una proposta per poder fer controls aleatoris i d’aquesta manera no perdre la totalitat de la revisió de la situació dels nous residents. Aquests controls es farien a partir d’una autodeclaració dels sol·licitants de la residència al Principat.