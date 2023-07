Espot afirma que es treballa per erradicar els abusos amb els obrers peruans

Actualitzada 11/07/2023 a les 14:23

El cap de Govern, Xavier Espot ha fet declaracions entorn de la problemàtica actual sobre la situació que viuen els obrers peruans. Espot afirma que aquest matí ha demanat informació actualitzada davant de les denúncies de treballadors que afirmen ser víctimes d'abusos. Referent a la notícia publicada avui per aquest diari, sobre la denúncia d'un obrer peruà que assegura haver estat acomiadat per no voler fer-se càrrec de les despeses d'habitatge i menjar, que segons el contracte era responsable l'empresa, Espot assegura que "inspecció de treball no ha estat de braços creuats".El cap de Govern ha volgut explicar que "hi ha una multitud d'expedients oberts, alguns en curs, altres que han acabat amb sancions exemplars". De la mateixa manera ha expressat que "avui sorgeix un altre cas concret, jo espero i animo que aquesta persona faci una denúncia oportuna on l'hagi de fer, al servei d'inspecció de treball". Alhora el cap de l'executiu ha manifestat que "és el que permetrà activar tots els mecanismes i en el cas que es comprovi que hi ha hagut un incompliment, és un element que permetrà imposar una sanció molt més important"."En tot cas, treballarem de valent fins a erradicar completament qualsevol mena de pràctica o actuació que pugui anar en contra dels treballadors, vinguin d'on vinguin i treballin on treballin a casa nostra i que, per tant, contradiguin la nostra legislació que és suficientment protectora en aquest sentit", ha aclarit Espot.