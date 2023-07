El cap de Govern rebutja l'acusació de "falsejar" les nòmines

Actualitzada 11/07/2023 a les 14:02

Xavier Espot s'ha pronunciat aquest matí a causa de la demanda judicial que ha presentat la plataforma sindical contra la decisió del Govern de no apujar el 3% al complement de millora dels treballadors públics. La plataforma sindical acusa al Govern d'haver "falsejat" nòmines per solucionar la situació que s'ha produït arran del gener passat, quan es van augmentar les graelles salarials un 3%.El cap de Govern en les seves delcaracions ha considerat que "es tracta de paraules molt fortes i requereixen ser contextualitzades" i assegura que "el Govern no ha falsejat absolutament res, bàsicament perquè no té ni la capacitat ni la voluntat de fer-ho". D'altra banda, Espot ha incidit que "les nòmines les elaboren els propis treballadors públics que treballen a la secretaria d'Estat de funció pública".Alhora, el cap de l'Executiu insisteix que "les declaracions no acaben d'ajustar-se a la realitat, simplement hi ha una discrepància sobre a quins conceptes retributius s'havia d'aplicar el 3%". D'altra banda, Espot recorda que "qui ha decidit incrementar aquest 3%, fer-ho per llei i, per tant, millorar la capacitat adquisitiva dels treballadors públics i a més incrementar la integralitat de l'IPC fins al 7% tots els salaris dels treballadors públics ha estat l'anterior Govern i la majoria parlamentària que li dona suport". En conseqüència, afirma que "a ningú se li pot escapar que no hi ha cap voluntat de perjudicar els treballadors públics".