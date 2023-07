Xavier Espot assegura que l'heliport "segueix el seu curs"

Actualitzada 11/07/2023 a les 15:22

El cap de Govern ha afirmat avui que la construcció de l'heliport nacional a la Caubella evoluciona com estava previst en declaracions a la premsa a la presentació del campionat del món de BTT a Pal. Després que al maig la societat adjudicatària de l'heliport hagués de fer un canvi per complir amb els requisits per ser andorrana, Espot ha assegurat que "no tinc la informació exacta, però sé que en principi segueix el seu curs d'acord amb la normativa vigent".La previsió inicial anunciada pel ministre Gallardo al gener era que s'esperava que es finalitzin les obres a finals del 2024.