Andorra tanca la negociació sobre propietat intel·lectual i duana amb la UE

Actualitzada 11/07/2023 a les 18:14

Andorra i la Comissió Europea han celebrat avui la sisena ronda de negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea a Brussel·les. La jornada ha servit per avançar en els aspectes relacionats amb el comerç i estadística i alhora s'han tancat diversos capítols sobre regulacions tècniques, medi ambient, energia i transports, segons informa Govern en un comunicat.El secretari d'Estat per a les relacions amb la UE i cap negociador d'Andorra, Landry Riba, ha fet balanç de les sis rondes de negociació durant aquest semestre i s'ha tancat provisionalment l'annex 17 sobre propietat intel·lectual, l'annex 19 sobre la protecció del consumidor, l'annex 23 de duana i nombrosos capítols sobre les regulacions tècniques dels productes, indica l'executiu.Riba ha manifestat que "crec que hem assolit l'objectiu de desbrossar el camí per a la negociació dels temes més complexos i sensibles, pels quals s'han apuntat opcions de negociació constructives i que ens permetran avançar" i ha afegit que és important per Andorra treballar durant l'estiu tant per preparar la tardor "com per assolir, en l'àmbit nacional, el màxim consens possible entorn dels temes més sensibles políticament". Govern exposa que Riba compartirà ara els avançaments de les negociacions amb els actors econòmics i socials.La negociació continuarà amb les quatre rondes previstes per a la tardor a partir del setembre, una per mes, fins al desembre "amb l'objectiu d'aprofitar la finestra d'oportunitat que ofereix la situació política actual", indica el Govern.