Alerta taronja per ràfegues de vent violentes

Actualitzada 11/07/2023 a les 10:20

#avís_taronja per ventades a la zona nord del país demà dijous al migdia i tarda.



Precaució:



-Eviteu les activitats a l'exterior i vigileu amb el mobiliari urbà.



-Extremeu l'atenció al volant i limiteu els desplaçaments innecessaris.

El servei meteorològic ha activat l'avís taronja de "perill important" per la previsió que hi hagi tempestes aquest vespre que poden "provocar fortes ràfegues de vent i fenòmens violents extrems". L'alerta per les ventades s'ha previst a partir de les sis de la tarda i afectarà tot el Principat.El pronòstic del temps indica que avui serà una jornada de sol amb màximes de 35 graus i pols en suspensió que acabarà amb tempestes amb algun ruixat i llampegades que poden ser seques. Andorra està afectat a més des d'ahir per l'avís groc d'altes temperatures i xàfecs tempestuosos.Protecció Civil adverteix que les ventades afectaran més el nord del país i arribaran al migdia i demana precaució evitant les activitats a l'exterior i tenint cura amb el mobiliari urbà, a més de recordar que cal "extremar l'atenció al volant i limiteu els desplaçaments innecessaris".L'avís taronja es defineix en l'escala d'alertes com la previsió de "fenòmens meteorològics perillosos/adversos" i es demana seguir l'evolució de la situació meteorològica i les consignes de seguretat emeses pels serveis públics, sobretot Protecció Civil, segons recull Meteorologia.