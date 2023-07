Vista dels consellers generals als edificis comprats pel Govern

Visita amb els grups parlamentaris dels edificis d'habitatge adquirits per a lloguer a preu assequible.

Actualitzada 10/07/2023 a les 19:03

Conxita Marsol i Raul Ferré han ofert aquesta tarda una visita als consellers generals que integren les comissions legislatives d'Economia; Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient als primers edificis que el Govern ha adquirit per destinar-los a habitatges de lloguer assequible.La visita s'ha iniciat a l'edifici d'Andorra la Vella situat al carrer Roureda de Sansa, el primer dels blocs de pisos escripturats a final de la setmana passada i que, després de les reformes pertinents, 14 pisos d'entre 50 i 60 metres quadrats durant el primer semestre del 2024.Un cop finalitzada la visita a la capital, s'han desplaçat fins a Arinsal, on han visitat els dos blocs del complex Ribasol, i a Ordino i Encamp, parròquies on es troben alguns dels edificis que conformen el programa de compra i arrendament de particulars que l'executiu va aprovar a finals de la legislatura passada.