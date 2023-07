Gili afirma que el projecte “marxa bé” però que l’excavació de la parcel·la s’ha retardat

Els treballs de moviment de terres per construir un bloc de pisos de lloguer a preu assequible a l’avinguda del Pessebre han patit un cert retard i no s’iniciaran fins al setembre vinent. Així ho va manfestar ahir la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, segons la qual, malgrat que en el seu dia va dir que l’inici dels treballs –que tindran una durada de set mesos– seria imminent, no podrà ser, “tot i que voldríem que tot anés més ràpid”. “Ha arribat l’estiu i ens han dit que començar ara seria absurd perquè hi ha la parada de la construcció”,