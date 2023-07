L’executiu intentarà convèncer la delegació europea per no suprimir del tot la demanda dels antecedents als nous residents

L’acord d’associació amb la Unió Europea, que ambdues parts volen tancar en qüestió de mesos, encara té pendent trobar un punt comú pel que fa a la lliure circulació de persones, una opció que costa de digerir per la petita dimensió del país, però que sembla que Europa no està disposada a transigir. A la reunió de dimecres passat amb els partits polítics per avançar en el pacte d’estat, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea i cap negociador, Landry Riba, va avançar als representats polítics que el Govern ha ideat una proposta que va anomenar