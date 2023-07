Els accidents laborals van pujar a 1.354 l'any passat

Actualitzada 10/07/2023 a les 10:39

La sinistralitat laboral va augmentar l'any passat fins a 1.354 accidents, que suposen un 1,3% més dels 1.336 registrats el 2021, i no hi va haver cap sinistre mortal a la feina, mentre que un any abans es va sumar una defunció a la feina, segons el recull d'Estadística. La xifra se situa per sota de la suma dells 1.603 que es van produir el 2019, amb 8 víctimes mortals, el primer any no afectat per restriccions laborals per la pandèmia.El servei indica que l'any passat es van perdre 46.927 jornades de treball per accidents a la feina, el que representa una mitjana de 34,7 dies no treballats per cada sinistre. L'informe detalla que hi va haver 581 sinistres que van requerir baixes de més de 30 dies, 315 amb aturades de feina d'entre 15 i 30 dies, 252 de baixes d'una a dues setmanes i en 206 casos van ser de 4 a 7 dies.Els homes acumulen tres de cada quatre accidents a la feina, en quasi un 30% els accidentats van ser de nacionalitat espanyola i en un 26,1% eren andorrans. I Andorra la Vella va concentrar un 36,7% de sinistres a la feina.Les lesions més habituals van ser esquinçades i contusions amb afectació majoritària als turmells, als dits de la mà, a la columna lumbar i als genolls, especifica Estadística.