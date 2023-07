El Copríncep rep a CC i al conseller general no adscrit

Actualitzada 10/07/2023 a les 12:45

El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest matí la visita dels representants de Ciutadans Compromesos i del conseller general no adscrit per separat.Vives s'ha reunit, per una banda, amb Carles Naudi i Manuel Linares, que han explicat a Vives les seves prioritats en la tasca legislativa que el Consell General ha de desenvolupar en el proper període de treball de la Cambra. I, d'altra banda, el Copríncep també ha rebut al Víctor Pintos, que ha explicat al Copríncep com preveu la tasca a desenvolupar en el proper període legislatiu de la Cambra.