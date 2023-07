El Col·legi d'Arquitectes col·labora per primer cop amb la biennal L'Andart

Actualitzada 10/07/2023 a les 06:18

El Col·legi d’Arquitectes d’Andorra (COAA) participarà enguany per primera vegada a la biennal L’Andart, amb una proposta de l’arquitecte Hèctor Manresa. La proposta de Manresa, titulada Muntanya Plàstica, ha estat l’escollida d’entre les quatre instal·lacions presentades al concurs, un certamen impulsat pel Col·legi i obert a tots els seus membres. Aquesta és la primera vegada que el Col·legi d’Arquitectes d’Andorra participa activament al L’Andart i ho fa amb una instal·lació en exclusiva, situada a l’avinguda Verge de Canòlich, 6 de Sant Julià de Lòria, parròquia on es desenvoluparà íntegrament la biennal d’aquest any.El punt de partida del concurs era el de presentar una instal·lació urbana creada per arquitectes o equips d’arquitectes amb voluntat d’establir un diàleg entre l’entorn, el patrimoni i l’arquitectura contemporània.