Detingut un conductor de 21 anys amb 2,46 d'alcoholèmia

Actualitzada 10/07/2023 a les 10:53

Un jove de 21 anys va ser arrestat diumenge a la matinada en donar una taxa positiva de 2,46 grams d'alcohol per litre de sang en el control que se li va fer després de patir un accident a la Massana. La policia remarca que el conductor triplicava el límit penal fixat i que va causar danys materials a dos vehicles estacionats i al mobiliaria urbà. Els vianants que passaven en aquell moment per la vorera "es van poder apartar a temps", indica el cos de seguretat.El conductor va intentar reprendre la marxa després de l'accident però va ser aturat pels agents de circulació de la Massana que van presenciar els fets, assenyala el servei d'ordre. I destaca que quan els efectius de la policia el van detenir "va desobeir els agents, s'hi va resistir i va propinar un cop de cap a un d'ells". El jove va ser detingut pels delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la funció pública i contra la integritat física i moral.La policia va detenir a més un altre jove a la Massana per alcoholèmia. El conductor de 22 anys va donar una taxa positiva d'1,54 anys en ser controlat després d'un sinistre amb danys materials la matinada de dissabte.