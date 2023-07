Descoberta al maleter d'un cotxe

Actualitzada 10/07/2023 a les 12:05

Una dona de 37 anys no resident al país va entrar amagada al maleter d'un cotxe perquè tenia prohibit l'accés al Principat amb una ordre d'expulsió. La dona va ser descoberta divendres passat pels agents a la frontera del riu Runer perquè es van adonar que al vehicle hi havia dos ocupants però que als seients del darrere estaven les pertinences d'una tercera, indica el cos en un comunicat. La dona va ser arrestada per desobeir l'ordre d'expulsió i entrar a territori andorrà.El servei d'ordre va detenir al mateix punt fronterer dijous de la setmana passada un home de 26 anys per conduir amb el permís retirat. I a un altre home, de 59 anys, que portava 0,4 grams de cocaïna en el control que se li va fer en accedir al Principat dissabte al matí.