Actualitzada 10/07/2023 a les 16:10

Demòcrates reclama a Progressistes-SDP el pagament de 2.512,06 euros pel deute corresponen a les despeses de campanya de les eleccions comunals del 15 de desembre del 2019. L'import pendent ascendia a 3.470 euros però el partit que llavors presidia Jaume Bartumeu ha abonat 957,94 euros al maig a DA, segons informa aquesta formació en un comunicat.L'impagament ha sortit a la llum per l'informe del Tribunal de Comptes del 2021 de fiscalització de la comptabilitat dels Demòcrates que conclou que el partit de Xavier Espot ha donat de baixa un saldo al seu favor per 3.470 euros, que corresponen amb el deute que d'SDP "pels acords electorals entre diferents formacions que van concórrer conjuntament a les comunals del 2019". L'organisme de control assegura que tot i que DA va reclamar aquest deute per carta certificada i que SDP disposa "de la capacitat financera necessària no consta haver rebut resposta, podent considerar que no s'han realitzat totes les accions oportunes de rescabalament possible". I afirma que "davant aquesta incertesa, aquestes eventuals omissions serien susceptibles de ser considerades supòsit de finançament il·legal de partit política", amb incompliment de la llei que podria comportar una infracció.Demòcrates ha respost a les conclusions del Tribunal de Comptes que "segueix i seguirà reclamant el deute" que SDP manté amb ells perquè "no està satisfet totalment" i que es continua reclamant amb diferents comunicacions escrites de recordatori trameses dels darrers anys. I recalquen que l'abonament de 957,94 euros fet per SDP al maig "demostra que el deute és real" i defensen que DA "continua considerant actiu el deute i continuarà fent les accions pertinents perquè sigui abonat en la seva totalitat", rebutjant així que hagi pogut finançar les despeses conjuntes generades per SDP.