Calefacció i aire condicionat

L'estalvi energètic continua marcant tendència a l’agenda administrativa i cada vegada són més els consells pedagògics per mantenir un estil de vida sostenible i un consum responsable

A l’hivern posem la calefacció i a l’estiu l’aire condicionat. “Mantingueu la climatització apagada sempre que es pugui” o “adeqüeu la roba a l’època de l’any” són alguns dels consells que el Govern contempla per la ciutadania durant els mesos de fred. La contribució ciutadana és el punt de partida per aportar a l’acció climàtica, limitar els preus en energia i alleugerir les preocupacions sobre el mercat i la volatilitat dels preus. Tot i això, el Govern va decretar el darrer any un ajut de 150 euros per a la despesa de calefacció a les famílies que tenen menor nivell