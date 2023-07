Actualitzada 10/07/2023 a les 11:34

La policia va detenir un home de 29 anys al Roser d'Ordino per agredir un vigilant de seguretat que no li va permetre entrar a una zona restringida el 2 de juliol, segons informa el cos. L'arrestat, de 29 anys, va colpejar el vigilant quan li va prohibir el pas i la víctima va presentar una denúncia a la policia per les lesions que li havia causat.L'home està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral.