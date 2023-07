Alerta sanitària per unes galetes amb burundanga

Actualitzada 10/07/2023 a les 16:55

Les autoritats sanitàries espanyoles han retirat del mercat un lot de galetes amb xocolata de la marca Gerblé per estar contaminades escopolamina, coneguda popularment com burundanga, i traces del medicament atropina, que s'han distribuiït a Andorra, Espanya i França. El producte són galetes sense gluten i han estat fabricades a l'estat francès.El lot afectat és el 51914913 i es presenta en un paquet de cartró de 150 grams amb caducitat per al 20 de setembre vinent, segonsla informació de l'Agència espanyola de seguretat alimentària i nutrició. La detecció de la droga es va fer a Catalunya i les autoritats recomanen als compradors d'aquestes galetes que verifiquin si corresponen al lot contaminat i no consumir-lo. La primera notificació de l'alerta és del 30 de juny i no s'han trobat persones afectades per la ingesta del producte de Gerblé.