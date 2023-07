L'encariment de les vacances

El moment de fer vacances és un dels més preciats de l’any. La majoria de gent les prefereix a l’estiu, però segons l’observatori, gairebé un 24% de la població no pot permetre’s sortir del país

Per vacances fora de casa és cada cop més difícil per a molta gent del país. Segons l’observatori del primer semestre del 2023, un 23,9% de la població andorrana no pot permetre’s fer vacances fora de casa. Les dades són més positives que les de 2018, on el percentatge era de gairebé un 42%. Tot i així, la ciutadania ha notat de manera considerada un encariment en les seves vacances d’estiu. Sergi Buendia, un estudiant de grau universtari a punt de finalitzar els estudis, aprofita cada cap de setmana que té de festa a la seva feina d’estiu per escapar-se