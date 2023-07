L'arquitecte Hèctor Manresa guanya el concurs del COAA

Actualitzada 09/07/2023 a les 17:04

El Col·legi d'Arquitectes d'Andorra (COAA) participarà enguany i per primera vegada a la biennal l'Andart, amb una proposta de l'arquitecte Hèctor Manresa.La proposta de Manresa, titulada 'Muntanya Plàstica' ha estat l'escollida d'entre les quatre instal·lacions presentades al concurs, un certamen impulsat pel Col·legi i obert a tots els seus membres.Aquesta és la primera vegada que el Col·legi d'Arquitectes d'Andorra participa activament l'Andart i ho fa amb una instal·lació en exclusiva, situada a l'avinguda Verge de Canòlich, 6 de Sant Julià de Lòria, vila on es desenvoluparà íntegrament l'Andart d'aquest any.El punt de partida del concurs era el de presentar una instal·lació urbana creada per arquitectes o equips d'arquitectes amb voluntat d'establir un diàleg entre l'entorn, el patrimoni i l'arquitectura contemporània.