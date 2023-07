Grup Pyrénées recull 200 quilos de deixalles

Actualitzada 09/07/2023 a les 16:49

Grup Pyrénées ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició de la caminada 'Onada verda', una iniciativa organitzada per la companyia i encaminada al gaudi responsable de l'entorn i la preserveració del medi natural. La sortida ha comptat amb més de 30 voluntaris treballadors o familiars de Pyrénées que han recollit fins a 200 quilos de deixalles repartides per la muntanya prop de la zona de la Comella i el Rec de l'Obac.La jornada s'emmarca en la celebració del dia de la Conservació de la Terra, que es commemora el 7 de juliol. Entre els 200 quilos de deixalles s'han trobat objectes de tota mena, ampolles, llaunes, plàstics, estris de la llar com un microones i una pila de pneumàtics. "Hem demanat al comú d'Andorra la Vella que vingui a recollir la brossa que hem anat retirant de l'entorn perquè només amb els pneumàtics ja sumem més de 200 quilos", ha destacat la cap del departament de Salut i Prevenció en el Treball Anna Serral.