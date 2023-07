La CEA promou l'arribada de productes frescos de França

Una delegació de l’entitat visita el mercat d’abastiments de Tolosa

Una delegació integrada per importadors, distribuïdors, grans superfícies i restauradors andorrans va viatjar ahir a Tolosa per conèixer de prop el funcionament i possibilitats del mercat d’abastiments francès: el Marché d’Intérêt National Toulouse Occitanie (MIN). En el decurs de la jornada de treball van contactar amb els productors i majoristes de productes de proximitat com fruita i verdura, peix, carn, menjar preparat, te, sucs i formatge. L’objectiu d’aquesta iniciativa impulsada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) és obrir els canals de distribució per promoure l’arribada de producte fresc francès, especialment frescos i artesanals, procedents del MIN de Tolosa. Així mateix,