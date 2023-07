L’executiu firma el primer contracte de compra d’un edifici per rehabilitar-lo, al carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella

El Govern vol que abans que acabi la legislatura hi hagi un parc públic de 300 habitatges de lloguer a preu assequible. Així ho va manifestar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, tot just un dia després que es fes públic l’Observatori del primer semestre de l’any, segons el qual el neguit de la població pel preu de l’habitatge continua creixent i arriba ja al 67% de la ciutadania. La ministra va manifestar que el Govern s’ha posat a treballar per firmar el més ràpidament possible els contractes dels edificis que formaran part del parc