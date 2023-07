Confirmada la presó per als pares de la Nadia

El Tribunal Suprem espanyol ha ratificat la condemna de presó per a Fernando Blanco i Margarita Garau, pares de la Nadia, per estafar 400.000 euros de donatius aconseguits en campanyes de solidaritat per haver-se lucrat amb la malaltia que patia la filla. La sentència de l’Audiència Provincial de Lleida, confirmada pel Tribunal Superior de Catalunya, va imposar cinc anys de presó al pare i tres i mig a la mare per haver-se aprofitat per enriquir-se amb els donatius que aconseguien al·legant que necessitaven fons per sufragar els tractaments mèdics de la filla.



Els tribunals han considerat provat reiteradament en totes les