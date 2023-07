El requisit afecta aquelles persones que hagin visitat l’illa a partir del 2021

Els Estats Units (EUA) han fixat nous requisits per entrar al país per a les persones que hagin visitat Cuba a partir del 12 de gener del 2021. Així ho va afirmar l’administració Biden amb relació a la polèmica llista de països que donen suport al terrorisme.



L’ambaixada i el consolat dels EUA a Espanya i Andorra han publicat un avís alertant que els andorrans que hagin viatjat al país caribeny des d’aquesta data “no compleixen els requisits per entrar als Estats Units sota el programa d’exempció de visat” en aplicació d’una mesura que va entrar en vigor ahir.



Les restriccions s’implementen