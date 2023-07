Una delegació andorrana participa al DreamHack de València

Actualitzada 07/07/2023 a les 13:09

Andorra Business ha organitzat una delegació empresarial que participa avui al DreamHack València 2023. L'esdeveniment es tracta del festival d'esports electrònics més important d'Espanya, amb pràcticament totes les entrades exhaurides i una assistència prevista de 65.000 persones, segons dades facilitades per l'organització.La participació andorrana s'emmarca dins de l'acord signat recentment entre Business i Encom, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment. Les empreses del Principat que hi participen són ACA e-Sports, Creand, Pyrenees, Golden Haven Games, Lit Lab Games i altres molt vinculades al país com Techland i Razer Espanya.