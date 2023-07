Tor demana abordar els riscs climàtics a les regions de muntanya

Actualitzada 07/07/2023 a les 18:30

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, acompanyada del representant permanent d'Andorra a l'OSCE, Jaume Serra, ha participat avui a la conferència d'alt nivell sobre canvi climàtic de l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), celebrada a Viena. Durant la jornada han pogut discutir les implicacions del canvi climàtic en matèria de seguretat i estabilitat, i també les conseqüències de les tensions i conflictes per l'acció climàtica. Alhora, han pogut intercanviar experiències i identificar les àrees on es pot reforçar la cooperació per fer front a les perspectives de futur amb els diferents actors interessats a debatre temes rellevants.Durant la seva intervenció, la ministra ha reconegut el vincle existent entre canvi climàtic i seguretat, enllaç que ha declarat que s'ha vist incrementat per l'agressió de Rússia a Ucraïna i que ha tingut implicacions globals en els mercats d'aliments i d'energia. "Aquesta situació no ha fet més que augmentar els riscos per a la salut i els desastres naturals", ha afirmat. Així mateix, Tor ha emfatitzat la necessitat d'abordar els riscos i amenaces actuals i emergents que enfronten les muntanyes per augmentar-ne la resiliència i la sostenibilitat.Tor ha subratllat el compromís del Govern en combatre i mitigar els efectes negatius del canvi climàtic, així com en conscienciar sobre la vulnerabilitat de les regions muntanyenques.