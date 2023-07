Consells de la policia contra les estafes amb criptomonedes

Actualitzada 07/07/2023 a les 18:04

La policia va compartir la setmana passada a través de les xarxes socials un vídeo alertant de nous casos d'estafes relacionades amb criptomoneda en què els afectats perden milers d'euros. El cos de seguretat alertava que hi ha nous casos per internet relacionats amb aquesta moneda que arriben per vies diferents. En una d'aquestes modalitats, els ciberdelinqüents capten possibles víctimes amb anuncis falsos als navegadors on publiciten oportunitats d'inversió i prometen grans beneficis.Els agents avisen que les pàgines web a les quals s'accedeix a través dels anuncis semblen reals, però no ho són. Els estafadors les utilitzen per fer-se passar per experts i establir contacte. Un cop ho han aconseguit, fan que les possibles víctimes s'instal·lin als seus dispositius programes de connexió remota com Teamviewer o AnyDesk. Quan els han instal·lat, els estafadors ja hi poden entrar i en tenen el control. Una vegada les víctimes efectuen diversos pagaments a la plataforma per adquirir criptomonedes, els estafadors hi accedeixen i transfereixen les criptomonedes a altres comptes moneder. Les víctimes inverteixen milers d'euros i ho perden tot.La segona modalitat d'estafa s'ha detectat recentment a través d'Instagram. En aquest cas, les possibles víctimes reben, si no un vídeo protagonitzat per una persona coneguda a qui prèviament li han segrestat el compte. Quan els ciberdelinqüents segresten un compte, en lloc de demanar diners a canvi de recuperar-lo, demanen a la persona afectada que es gravi en vídeo dient que ha invertit amb èxit 500 euros en una pàgina web de criptomonedes i que n'ha guanyat 10.000. Un cop tenen el vídeo, els estafadors l'editen afegint quin és el perfil de contacte per fer la inversió, que també és un compte robat que sembla real, i el distribueixen a tots els contactes de la persona afectada perquè caiguin en la trampa. El fet de rebre un vídeo en què una persona coneguda explica directament la seva experiència fa més creïble l'estafa.La policia recomana no compartir mai cap dada i sospitar sempre de qualsevol promesa per aconseguir diners fàcilment i ràpidament.