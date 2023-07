Membres de l’entitat mantenen reunions amb representants comunitaris a Brussel·les

Una representació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) va exposar dimecres i ahir als diferents representants europeus les especificitats de la realitat econòmica i social andorrana. L’entitat considera que el principal objectiu de la negociació encetada amb la Unió Europea (UE) és signar un bon acord d’associació per a Andorra i, en concret, per al teixit empresarial del país, segons un comunicat de la Cambra de Comerç. Així, durant les dues jornades una representació de la Cambra va realitzar una ronda de reunions amb diferents representants comunitaris per explicar-los les principals inquietuds del sector empresarial andorrà.



De