L'associació d'argentins aposta per la digitalització dels currículums

Actualitzada 07/07/2023 a les 12:48

El president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, s'ha reunit aquest matí amb la ministra de Justícia i Exteriors, Ester Molné, per actualitzar la situació dels argentins al país i fer-li entrega d'un dossier d'inquietuds de la comunitat.Durant la reunió han pogut renovar acords de col·laboració i d'informació. De la mateixa manera, han trobat consens quant a la digitalització dels currículums dels possibles treballadors per evitar que succeeixi l'entrada massiva de currículums de paper com va passar el novembre passat. Marcelo Ponce ha catalogat de "reunió molt interessant per continuar endavant".