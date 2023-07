Estats Units exigeix visat als andorrans que hagin viatjat a Cuba

Actualitzada 07/07/2023 a les 13:07

Estats Units ha fixat uns nous requisits per entrar al país per a les persones que hagin visitat Cuba a partir del 12 de gener del 2021. L'ambaixada i el consolat dels EUA a Espanya i Andorra han publicat un avís alertant que els andorrans que hagin estat al país caribeny des d'aquesta data "no compleixen els requisits per viatjar a Estats Units sota el programa d'exempció de visat" en aplicació d'una mesura que va entrar en vigor ahir. Les restriccions s'implementen perquè el 12 de gener de 2021 el secretari d'Estat nord-americà d'aquell moment va incloure Cuba "en la llista d'estats que donen suport al terrorisme".Les noves condicions suposen que aquests viatgers del país caribeny no poden gaudir de l'autorització electrònica de viatge ESTA que determina si es compleixen els requisits per entrar al país i han de demanar "un visat de no immigrant a qualsevol ambaixada o consolat dels EUA". Les autoritats nord-americanes remarquen que "no està prohibit" per als viatgers afectats per aquesta restricció entrar al país però que han de demanar el visat. I afegeixen que qeuda anul·lada l'autorització ESTA per a les persones que ja la tenien pero que hagin anat a Cuba i si necessiten fer el desplaçament "de manera urgent per negocis, tractaments mèdics o causes humanitàries" poden sol·licitar una cita d'emergència per a l'entrevista a l'ambaixada o consolat per obtenir el visat.