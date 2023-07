Els banders participen en la investigació per trobar un llop que va ser enverinat

Actualitzada 07/07/2023 a les 06:38

La policia francesa ha detingut tres persones per la presumpta implicació en l’enverinament d’un llop a la localitat gal·la de Crupies, arran d’una investigació internacional en què van participar agents rurals de la Generalitat i banders d’Andorra. Segons han informat els agents rurals en un comunicat, la investigació, liderada per l’oficina francesa de la biodiversitat (OFB) i la gendarmeria nacional, es va obrir arran de la desaparició d’un llop, espècie considerada protegida, a la localitat francesa de Crupies. En el marc d’un conveni de col·laboració transfronterer, un equip d’agents rurals amb dos guies canins i dos gossos ensinistrats en la detecció de verins i cadàvers de fauna va participar al registre d’unes instal·lacions on se sospitava que hi podia haver en llop. L’operatiu, que va permetre confirmar les hipòtesis dels investigadors, es va saldar amb la detenció de tres persones acusades d’un delicte de mort d’espècie protegida.