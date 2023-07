Els arquitectes es planten contra l'intrusisme dels despatxos forans

Els professionals estrangers han d’obtenir una col·legiació temporal per treballar a Andorra

L’aterratge d’arquitectes estrangers no residents per ocupar-se de projectes constructius s’ha accelerat amb el boom de la construcció. I el Col·legi d’Arquitectes s’ha decidit a posar-hi fre aprofitant la modificació de la Llei de professions titulades, que va entrar en vigor el 22 de juny, sis mesos després de la seva aprovació. Ja l’exposició de motius de la citada llei admet que s’introdueixen canvis en el conegut com a exercici de curta durada –previst per a professionals estrangers que vinguin a fer una feina puntual al país– “pel risc d’intrusisme que representa”. Modificacions que atribueixen un rol actiu al col·legi