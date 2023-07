El Suprem confirma la condemna per estafa amb els donatius per als pares de Nerea

Actualitzada 07/07/2023 a les 16:48

El Tribunal Suprem espanyol ha ratificat la condemna de presó per a Fernando Blanco i Margarita Garau, pares de Nadia, per estafar 402.000 euros de donatius aconseguits en campanyes de solidaritat per haver-se lucrat amb la malaltia que patia la filla. La sentència de l'Audiència Provincial de Lleida, confirmada pel Tribunal Superior de Catalunya, va imposar cinc anys de presó al pare i tres i mig a la mare per haver-se aprofitat per enriquir-se amb els donatius que aconseguien al·legant que necessitaven fons per sufragar els tractaments mèdics de la filla.Els tribunals han considerat provat reiteradament en totes les instàncies que els pares de la menor , quan residien a Fígols i Alinyà, on van ser detinguts el desembre del 2016. Els investigadors van trobar que els condemnats tenien un mòbil andorrà i van descobrir que havien gastat els fons recaptats en molts articles de luxe.