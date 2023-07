El Govern tindrà pisos de lloguer assequible a mitjans de l'any vinent

Actualitzada 07/07/2023 a les 13:32

El Govern s'ha posat a treballar per firmar el més ràpidament possible els contractes dels edificis que formaran part del parc d'habitatges públics i d'aquesta manera posar al mercat els pisos per a les persones que més ho necessitin. Així ho ha manifestat avui la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, tot just un dia després que es fes públic l'Observatori del primer semestre de l'any, segons el qual el neguit de la població pel preu de l'habitatge continua creixent i arriba ja al 67% de la població.De fet, segons ha explicat Marsol s'acaba de firmar la primera escriptura de compra, corresponent a l'edifici del carrer Roureda de Dansa, a Andorra la Vella, que disposarà de 14 habitatges per al primer semestre de l'any, d'entre 60 i 80 metres quadrats cadascun. La intenció del ministeri és signar dos contractes més en les dues pròximes setmanes i s'encarregaran els projectes de rehabilitació. "Volem treballar amb intensitat per posar al mercat el més aviat possible pisos amb un lloguer assequible perquè com he dit des del primer dia de feina és la meva prioritat", ha indicat Marsol.D'aquesta manera, la intenció és que els pisos d'aquest primer edifici que es rehabilitarà es puguin posar al mercat a mitjans de l'any vinent, adjudicant-los a les famílies que reuneixin les condicions que es fixaran en el reglament que ja s'està elaborant.Així, a finals de l'any vinent hi podria haver un centenar de pisos a preu assequible, als quals s'afegirien cent més el 2025 i altres cent fins a final de la legislatura, el que suposaria una capacitat total per a un miler de persones. A preguntes dels mitjans de comunicació, la ministra s'ha pronunciat a favor d'anar introduint una certa desregulació al mercat immobiliari per tal el preu dels lloguers es puguin incrementar, si més no, per sota de l'IPC. Tot i això, el Govern no ha pres encara una decisió sobre si hi haurà una nova pròrroga dels lloguers l'any vinent. En aquest sentit, la voluntat de Marsol és reunir-se properament amb representants de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBA) per demanar-los en esforç cap a la contenció de preus i parlar de possibles mesures a aplicar en aquest àmbit.