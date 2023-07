El fons fotogràfic Jean Ribière dels anys 60 i 70 ja es pot consultar en línia des d'ahir

Actualitzada 07/07/2023 a les 06:39

El fons del fotògraf Jean Ribière (1922-1989) es pot consultar a la plataforma Arxiu en línia de l’Arxiu Nacional d’Andorra des d’ahir. El fons està compost per 546 negatius en suport plàstic de 35 mm i 6x6 cm i va entrar a formar part de l’Arxiu Nacional en diverses fases. La primera i més important va ser el 26 de gener de l’any 1998. Majoritàriament, s’hi poden consultar fotografies preses durant els anys 60 i 70, però també s’hi poden trobar imatges anteriors com, per exemple, la visita del prefecte francès Maurice Justin el 1952. A més, aquest fons fotogràfic documenta visualment les transformacions del país, especialment la del Pas de la Casa.