Avís per tempestes i ventades forts al vespre

Actualitzada 07/07/2023 a les 11:06

Meteorologia ha tornat a activar l'avís groc per aquest vespre per la previsió de tempestes que avui aniran acompanyades "de fortes ràfegues de vent". La previsió indica que predominarà el sol fins a la tarda, quan arribaran ruixats, especialment per l'oest del país, amb possibilitat d'afectació des de les 18 hores.Protecció Civil recomana mantenir precaució en les activitats a l’exterior i assegurar els objectes que puguin caure dels balcons i les terrasses per la previsió de ventades. I recorda que és necessari circular amb molta atenció en cas de pluges intenses.El servei meteorològic anuncia que a partir de demà s'imposaran les pressions altes que portaran estabilitat i un augment de les temperatures, amb màximes de 32 graus per a dissabte i de 33 graus per a diumenge en el centre del país. Dilluns es mantindrà la mateixa tendència i els termòmetres poden assolir els 34 graus a les parròquies centrals i els 19 graus al Pas de la Casa.