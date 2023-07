Atropellada una dona per un patinet elèctric a la vorera

Actualitzada 07/07/2023 a les 16:01

Una vianant de 45 anys ha resultat ferida aquest matí en ser atropellada per un patinet elèctric que circulava per la vorera. La policia ha informat que els fets han succeït poc després de les vuit del matí a l'avinguda Doctor Mitjavila d'Andorra la Vella. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la sanció que se li pugui imposar a l'infractor dependrà del que recolli l'atestat i de les lesions que pugui haver patit la vianant.El cos de seguretat recorda que "no està permès que els patinets circulin per les voreres o altres espais reservats únicament per als vianants".