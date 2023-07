Apapma preveu recuperar l'activitat al setembre després de les dimissions

Bragança al·lega que la seva activitat professional no permet que continuï

L’associació ecologista Apapma recuperarà l’activitat a partir del mes de setembre, segons va assegurar ahir Patricia Bragança, expresidenta després de presentar la dimissió.



L’advocada, que va prendre el relleu de Carles Iriarte, va justificar la decisió d’abandonar la històrica associació perquè no disposa del temps necessari ni la dedicació per tractar els temes del dia a dia: “Treballo de nou a nou en el millor dels casos i m’he adonat que és impossible exercir la responsabilitat de tenir Apapma viva i en ple rendiment dins de la societat”, va comentar ahir.



Bragança, que està immersa en el judici de BPA com a