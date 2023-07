Propostes de millora

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, va introduir ahir la primera sessió constitutiva de la Visura Ciutadana, un òrgan de participació ciutadana impulsada per l’executiu per fomentar-la. El portaveu del projecte, David Cota, va declarar que “el funcionament serà autogestionat” i que el grup és íntegrament independent de qualsevol afinitat política o gover- namental.



La iniciativa està formada per deu representants, cinc homes i cinc dones, i té la voluntat de recopilar de forma activa les preocupacions i els neguits dels ciutadans per recollir opinions diverses i facilitar el diàleg amb el Govern, creant així un canal de