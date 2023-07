El Govern ha hagut d’abonar prop de 2,3 milions d’euros de 69 empreses que no han pogut fer front al pagament dels crèdits tous

El Govern ha hagut de fer-se càrrec dels avals donats a 69 empreses que no han pogut retornar els crèdits tous que van rebre dins del programa extraordinari que es va posar en marxa amb motiu de l’emergència sanitària originada per la covid. Entre aquestes empreses hi ha 55 casos d’incompliment de les obligacions contractuals, set de fallida de les societats i set d’embargament judicial de béns. D’aquesta manera, les arques públiques hauran d’abonar per aquest concepte prop de 2,3 milions euros, segons la relació publicada ahir al BOPA, en què consta el nom de les diferents empreses afectades i