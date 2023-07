Mercat tradicional portuguès a la plaça Guillemó

Actualitzada 06/07/2023 a les 10:29

Els productes, la música i els balls portuguesos ompliran la plaça Guillemó amb la vuitena edició del Feirão, el mercat tradicional com es feien a l'inici del segle XX. La celebració es farà diumenge des lse 10 fins a les 14 hores i està organitzada pel grup de Folklore Casa de Portugal amb la col·laboració del comú de la capital.Els visitants trobaran els membres del grup abillats amb vestits tradicionals i quatre zones temàtiques. La primera estarà dedicada als productes de l'hort i de la granja, on els infants podran gaudir amb animals vius de la granja com ara conills i galls; la segona és de dolços, amb protagonisme per a pastissos casolans com les nates típiques de Belém. I haurà un espai de salats amb embotits de l'Alto Minho i oli d'oliva de Trás-os-Montes, pa de blat de moro i pa amb xoriç, entre d'altres. I finalment una taberna per degustar vi blanc portuguès i productes elaborats amb bacallà, bifanas, rissois i d'altres productes gurmet.La música anirà a càrrec del Rancho Folclorico dels Residents d'Alto Minho, convidats pels organitzadors, que presentaran diferents balls del seu repertori.Les activitats del Grup de Folklore Casa de Portugal inclouen a més l'exposició Integrats que des d'ahir es pot veure a la biblioteca comunal Antoni Morell de la Massana. La mostra recull 14 fotografies de membres del grup amb vestits populars en diferents indrets del país per posar en valor el patrimoni arquitectònic d'Andorra.