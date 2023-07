Les matriculacions baixen un 12,7% en el primer semestre

Actualitzada 06/07/2023 a les 10:56

Les matriculacions de vehicles sumen 2.123 unitats en els primers sis mesos de l'any, el que representa un descens del 12,7% en comparació amb els 2.433 que es van matricular en el mateix període del 2022, segons publica Estadística. La baixada ha estat especialment important durant el juny amb un 23,5% menys de vendes que l'any anterior, en passar de 506 unitats a 387.El descens més destacat al juny s'ha registrat en motocicletes i ciclomotors, amb un 39,2% per sota de la xifra anterior. I en segon lloc està la caiguda dels turismes, amb un 20,4%, que en el global de l'any és del 14,6%, amb 235 unitats menys matriculades.La variació més important en percentatge pel tipus de carburant s'ha produït en la matriculació de vehicles elèctrics, que va ascendir a 85, el màxim històric registrat, indica Estadística, el juny del 2022 i ha baixat a 8 aquest any. La venda de vehicles híbrids de gasolina endollables s'ha reduït un 33,3% i els híbrids de gasoil no endollables han pujat un 55,6%.